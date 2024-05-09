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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.26 oranında artışla 10274 puan seviyesinden başladı.

09.05.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.26 oranında artışla 10274 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.11 oranında yükselişle 10258 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.52 oranında artışla 13651 puan, sanayi endeksi yüzde 0.02 oranında düşüşle 14899 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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