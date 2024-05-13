Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.32 oranında artışla 10251 puan seviyesinden başladı.
13.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.32 oranında artışla 10251 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.38 oranında yükselişle 10256 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.14 oranında artışla 13303 puan, sanayi endeksi yüzde 0.15 oranında yükselişle 14803 puan seviyesinden işlem görüyor.