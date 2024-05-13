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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.32 oranında artışla 10251 puan seviyesinden başladı.

13.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.32 oranında artışla 10251 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.38 oranında yükselişle 10256 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.14 oranında artışla 13303 puan, sanayi endeksi yüzde 0.15 oranında yükselişle 14803 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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