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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.42 oranında artışla 10098 puan seviyesinden başladı.

14.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.42 oranında artışla 10098 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.16 oranında gerileyerek 10039 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.63 oranında yükselişle 13109 puan, sanayi endeksi yüzde 0.35 oranında azalışla 14456 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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