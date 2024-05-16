Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.30 oranında yükselişle 10189 puan seviyesinden başladı.
16.05.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.30 oranında yükselişle 10189 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.15 oranında yükselişle 10173 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.39 oranında artışla 13408 puan, sanayi endeksi yüzde 0.32 oranında yükselişle 14579 puan seviyesinden işlem görüyor.