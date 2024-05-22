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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.32 oranında artışla 10930 puan seviyesinden başladı.

22.05.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.32 oranında artışla 10930 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.20 oranında yükselişle 10917 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.07 oranında düşüşle 15428 puan, sanayi endeksi yüzde 0.88 oranında artışla 15194 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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