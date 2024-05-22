Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.32 oranında artışla 10930 puan seviyesinden başladı.
22.05.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.32 oranında artışla 10930 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.20 oranında yükselişle 10917 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.07 oranında düşüşle 15428 puan, sanayi endeksi yüzde 0.88 oranında artışla 15194 puan seviyesinde hareket ediyor.