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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.23 oranında artışla 10701 puan seviyesinden başladı.

27.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.23 oranında artışla 10701 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.75 oranında yükselişle 10758 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.16 oranında artışla 15246 puan, sanayi endeksi yüzde 0.52 oranında yükselişle 14988 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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