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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.39 oranında yükselişle 10391 puan seviyesinden başladı.

06.06.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.39 oranında yükselişle 10391 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.43 oranında yükselişle 10393 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.60 oranında yükselişle 14727 puan, sanayi endeksi yüzde 0.84 oranında artışla 14187 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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