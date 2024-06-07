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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.42 oranında yükselişle 10322 puan seviyesinden başladı.

07.06.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.42 oranında yükselişle 10322 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.52 oranında düşüşle 10255 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.46 oranında düşüşle 14353 puan, sanayi endeksi yüzde 0.58 oranında azalışla 13960 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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