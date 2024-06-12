Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
Haberler Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında yükselişle 10062 puan seviyesinden başladı.

12.06.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.11 oranında yükselişle 10062 puan seviyesinden başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.67 oranında yükselişle 10118 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.74 oranında yükselişle 14662 puan, sanayi endeksi yüzde 0.75 oranında yükselişle 13625 puan seviyesinde hareket ediyor. 

Hande Baladın'ın sert smacı korkuttu! Hemen rakibinin yanına koştu

Hande Baladın'ın sert smacı korkuttu! Hemen rakibinin yanına koştu
Pençe Kilit Bölgesi'nde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Pençe Kilit Bölgesi'nde 4 PKK'lı terörist öldürüldü