Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında yükselişle 10062 puan seviyesinden başladı.
12.06.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.11 oranında yükselişle 10062 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.67 oranında yükselişle 10118 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.74 oranında yükselişle 14662 puan, sanayi endeksi yüzde 0.75 oranında yükselişle 13625 puan seviyesinde hareket ediyor.