Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.12 oranında artışla 10588 puan seviyesinden başladı.
20.06.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.12 oranında artışla 10588 puan seviyesinden başladı.
Haberin Devamı
Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.04 oranında artışla 10581 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.83 oranında artışla 14866 puan, sanayi endeksi yüzde 1.23 oranında yükselişle 14325 puan seviyesinde hareket ediyor.