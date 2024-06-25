Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.12 oranında artışla 10780 puan seviyesinden başladı.
25.06.2024 - 10:00 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.12 oranında artışla 10780 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.77 oranında düşüşle 10685 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.74 oranında düşüşle 15432 puan, sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında azalışla 14455 puan seviyesinde hareket ediyor.