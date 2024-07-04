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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.31 oranında yükselişle 10715 puan seviyesinden başladı.

04.07.2024 - 10:00 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.31 oranında yükselişle 10715 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.37 oranında artışla 10721 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.11 oranında düşüşle 15520 puan, sanayi endeksi yüzde 0.66 oranında artışla 14347 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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