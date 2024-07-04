Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.31 oranında yükselişle 10715 puan seviyesinden başladı.
04.07.2024 - 10:00 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.31 oranında yükselişle 10715 puan seviyesinden başladı.
Haberin Devamı
Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.37 oranında artışla 10721 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.11 oranında düşüşle 15520 puan, sanayi endeksi yüzde 0.66 oranında artışla 14347 puan seviyesinde hareket ediyor.