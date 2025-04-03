Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,36 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.530,67 puana çıktı.

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.99 oranında artışla 9617 puan seviyesinden işlem görüyor.

BORSA DÜN GERİLEDİ

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.523,31 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında satış baskısı etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.500 ve 9.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.