Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günü düşüşle tamamladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günü düşüşle tamamladı
ABONE OL

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, arife günü nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,24 değer kaybederek, günü 1.441,33 puandan tamamladı.

12.05.2021 - 13:04 | | AA
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,42 ile spor oldu.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın oluşturduğu enflasyon endişelerinin pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Yurt içi piyasalarda 4,5 gün sürecek tatilin başladığını bildiren analistler, 17 Mayıs haftasının ilk gününde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak

Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak

Turizm yatırımcı ve işletmecileri için 'erteleme' çalışması

Turizm yatırımcı ve işletmecileri için 'erteleme' çalışması

Ruhani İsrail'e komşu Mısır ve Ürdün'ü 'sessiz kalmakla' eleştirdi

Ruhani İsrail'e komşu Mısır ve Ürdün'ü 'sessiz kalmakla' eleştirdi

Son dakika: Sesleri duyan komşular hemen koştu! Her satırı kabus

Son dakika: Sesleri duyan komşular hemen koştu! Her satırı kabus

Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı

Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana bayram namazı vakitleri... Adana'da bayram namazı saat kaçta?

Adana bayram namazı vakitleri... Adana'da bayram namazı saat kaçta?

Sıradaki Haber
Kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz, 100 bin lira...

Kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz, 100 bin lira...

Sıradaki Haber
Liselerde sınavlara yeni düzenleme

Liselerde sınavlara yeni düzenleme

Sıradaki Haber
Bursa bayram namazı saat kaçta? Bursa'da camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Bursa bayram namazı saat kaçta? Bursa'da camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Sıradaki Haber