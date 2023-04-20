Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0.97 oranında azalışla 5012 puandan tamamladı.
20.04.2023 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.47 oranında düşüşle 5037 puandan başladı.
Bugün Arefe günü sebebiyle Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yarım gün işleme açıldı. Endeks günü yüzde 0.97 oranında azalışla 5012 puandan tamamladı.
Bankacılık endeksi yüzde 3.66 oranında azalışla 4537 puan, sanayi endeksi yüzde 0.66 oranında düşüşle 8097 puan seviyesiden kapandı.
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