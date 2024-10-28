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Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 yükselişle 8936 puandan başladı. Borsa İstanbul pay piyasası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün yarım gün açık kaldı. Endeks günü yüzde 0,42 artışla 8945 puandan tamamladı.

28.10.2024 - 10:02 | | UZMANPARA
Borsa günü yükselişle kapattı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,56 puan ve yüzde 0,31 artışla 8936 puana çıktı.

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Borsa İstanbul'da pay piyasası bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle saat 12.40'a kadar açık kaldı. Borsada işlemler yarın da kapalı kalacak.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,42 oranında artışla 8945 puandan kapattı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 oranında düşüşle 12,113 puan, sanayi endeksi yüzde 0,73 oranında artışla 12,150 puan seviyesinden kapandı.

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