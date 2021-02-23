Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,18 puan azalışla 1.531,44 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 18,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 1,77 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,27 ile turizm oldu.



Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.



Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumunun yanı sıra ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.