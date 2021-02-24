Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,42 puan azalışla 1.514,45 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün senatodaki sunumunda ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirtmesine karşın küresel pay piyasalarında satıcılı seyrin devam ettiğini bildirdi.

Bugün Fed Başkanı Powell'ın Senato'da devam edeceği sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.