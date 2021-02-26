Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında, dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,75 puan azalışla 1.475,46 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,33 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,00 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişin, küresel ölçekte risk iştahının azalmasına ve görece riskli varlıklar arasında değerlendirilen pay piyasaları ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısına neden olduğunu ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin destek, 1.520 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.