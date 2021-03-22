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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 8,71 değer kaybederek 1.395,81 puana indi.

22.03.2021 - 13:13 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,18 puan azalışla 1.395,81 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,55 ve holding endeksi yüzde 9,29 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 9,66 ile iletişim oldu.

.Açılış sonrası Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını vurgulayarak, bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut satışları verisinin öne çıktığını kaydetti.

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