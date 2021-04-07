Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
ABONE OL

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 değer kaybederek 1.405,47 puana geriledi.

07.04.2021 - 13:13 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,12 puan azalışla 1.405,47 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açılanacak dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

GÜNCEL HABERLER

Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanık: Tüfek, elinden alırken ateş aldı

Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanık: Tüfek, elinden alırken ateş aldı

Son dakika: Beşiktaş'ta silahlı saldırı dehşeti : 4 yaralı

Son dakika: Beşiktaş'ta silahlı saldırı dehşeti : 4 yaralı

Çin’in doğusundaki termik santralde patlama: 6 ölü

Çin’in doğusundaki termik santralde patlama: 6 ölü

İstanbul Havalimanı iki yılda 81 milyon yolcuya hizmet verdi

İstanbul Havalimanı iki yılda 81 milyon yolcuya hizmet verdi

Bakan Pakdemirli açıkladı! Yüzde 51'i ödendi

Bakan Pakdemirli açıkladı! Yüzde 51'i ödendi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanık: Tüfek, elinden alırken ateş aldı

Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanık: Tüfek, elinden alırken ateş aldı

Sıradaki Haber
Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor!

Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor!

Sıradaki Haber
Koronavirüs sonrası bu semptomlar sürüyor!

Koronavirüs sonrası bu semptomlar sürüyor!

Sıradaki Haber
F-5 (Freedom Fighter) uçağı teknik özellikleri nelerdir? TSK envanterine kaç yılında katıldı?

F-5 (Freedom Fighter) uçağı teknik özellikleri nelerdir? TSK envanterine kaç yılında katıldı?

Sıradaki Haber