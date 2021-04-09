Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,85 puan azalışla 1.407,70 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,35 ile sigorta oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.