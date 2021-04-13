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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 değer kaybederek 1.360,76 puana geriledi.

13.04.2021 - 13:15 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,15 puan azalışla 1.360,76 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,07 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 7,63 ile inşaat oldu.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarındaki baskının devam ettiğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin önemli destek olduğunu aktaran analistler, 1.400 ve 1.440 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

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