Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
ABONE OL

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.389,64 puana geriledi.

28.04.2021 - 13:13 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,35 puan azalışla 1.389,64 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile madencilik oldu.

Analistler, bugün piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının bulunduğunu belirterek, bankanın "güvercin" tutumunda herhangi bir değişiklik beklenmediğini belirterek, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, varlık alımlarının geleceği ile Fed'in enflasyon endişelerine bakışına dair ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Şirket finansal sonuçlarının da izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişlerin risk algısını artırdığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde sırasıyla 1.350 ve 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını ifade etti. 

GÜNCEL HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık

Son dakika: Uğur Şahin’den Hindistan varyantı açıklaması

Son dakika: Uğur Şahin’den Hindistan varyantı açıklaması

Antalya'da kaldırım taşlı, sopalı ve bavullu kavga! Kimse ayıramadı

Antalya'da kaldırım taşlı, sopalı ve bavullu kavga! Kimse ayıramadı

Son dakika: Türkiye'de altın çıkaracak firmaya kötü haber: Sahibi artık bakanlık!

Son dakika: Türkiye'de altın çıkaracak firmaya kötü haber: Sahibi artık bakanlık!
Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarının üçüncü günü tamamlandı

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarının üçüncü günü tamamlandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık

Sıradaki Haber
Açıklandı! Acele eden karlı çıkıyor

Açıklandı! Acele eden karlı çıkıyor

Sıradaki Haber
5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı

5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı

Sıradaki Haber
Antalya'da kaldırım taşlı, sopalı ve bavullu kavga! Kimse ayıramadı

Antalya'da kaldırım taşlı, sopalı ve bavullu kavga! Kimse ayıramadı

Sıradaki Haber