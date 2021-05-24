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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybederek 1.446,39 puana geriledi.

24.05.2021 - 13:10 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,45 puan azalışla 1.446,39 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizlikler ve açıklanan verilerin desteklediği büyüme beklentileriyle yön arayışında olduğunu söyledi.

Bugün, Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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