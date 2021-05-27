Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
ABONE OL

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 1.426,07 puana geriledi.

27.05.2021 - 13:32 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,00 puan azalışla 1.426,07 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,44 ile spor oldu.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Sokak ortasındaki tartışma ölümle bitti

Sokak ortasındaki tartışma ölümle bitti

Son dakika... İki bölgede toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İki bölgede toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Avrupa'da İstanbul Havalimanı ve THY zirvede

Avrupa'da İstanbul Havalimanı ve THY zirvede

Vauk Tüneli kazı işleminin yüzde 30'u tamamlandı

Vauk Tüneli kazı işleminin yüzde 30'u tamamlandı

ABD'deki araştırma: Çin aşısı yüzde 72 etkili

ABD'deki araştırma: Çin aşısı yüzde 72 etkili

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokak ortasındaki tartışma ölümle bitti

Sokak ortasındaki tartışma ölümle bitti

Sıradaki Haber
Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Sıradaki Haber
Hangisi daha etkili: mRNA aşısı mı, inaktif aşı mı?

Hangisi daha etkili: mRNA aşısı mı, inaktif aşı mı?

Sıradaki Haber
Son dakika... İki bölgede toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İki bölgede toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber