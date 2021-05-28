Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,90 puan azalışla 1.413,13 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,93 ile gıda içecek oldu.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki artışla birlikte gelişmekte olan ülke varlıklarının satıcılı seyrettiğini aktardı.

Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.