Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,11 puan azalışla 1.384,75 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı zamanlaması açısından sıkça işaret edilen ABD'de istihdam piyasası gelişimine dair önemli verilerin açıklanacağını vurgulayan analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, bugün Fed New York Başkanı John William'ın değerlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunacağını, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.370 puanın destek, 1.400 puanın üzerindeki kapanışlarda ise 1.420 puanın direnç olarak izleneceğini aktardı.