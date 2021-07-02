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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 1.370,69 puana geriledi.

02.07.2021 - 13:23 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,09 puan azalışla 1.370,69 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile madencilik oldu. Analistler, yeni tip koronavirüsün delta varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin pay piyasalarının odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının kritik önemde olduğunu söyledi.

ABD'de mayısta 559 bin ile beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdamın, haziranda 700 bine ulaşmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, bugün yurt dışında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri akışının izleneceğini bildirdi. Analistler, BIST 100 endeksi için 1.350 puanın destek, 1.390 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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