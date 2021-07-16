Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,57 puan azalışla 1.363,68 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile madencilik oldu.

Analistler, gelecek hafta sadece pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek ve Kurban Bayramı tatiline girecek Borsa İstanbul'da oynaklığın hakim olduğunu bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.