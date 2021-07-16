Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 1.363,68 puana geriledi.

16.07.2021 - 13:22 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,57 puan azalışla 1.363,68 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile madencilik oldu.

Analistler, gelecek hafta sadece pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek ve Kurban Bayramı tatiline girecek Borsa İstanbul'da oynaklığın hakim olduğunu bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

KKTC Güvenlik Kuvvetleri, gemiye ateş açıldığı iddiasını yalanladı

KKTC Güvenlik Kuvvetleri, gemiye ateş açıldığı iddiasını yalanladı

Köpeğe işkence yaptı! ‘Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum’ dedi

Köpeğe işkence yaptı! ‘Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum’ dedi

Son dakika... İstanbul Boğazı'nda tanker arızası!

Son dakika... İstanbul Boğazı'nda tanker arızası!

Hong Kong’da polis, üniversiteye baskın düzenledi

Hong Kong’da polis, üniversiteye baskın düzenledi

Büyük ova koruma alanı sayısı 429'a ulaştı

Büyük ova koruma alanı sayısı 429'a ulaştı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpeğe işkence yaptı! ‘Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum’ dedi

Köpeğe işkence yaptı! ‘Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum’ dedi

Sıradaki Haber
Kredi borcu olanlara müjde! Büyük kolaylık...

Kredi borcu olanlara müjde! Büyük kolaylık...

Sıradaki Haber
'Uzun Kovid' için en kapsamlı araştırma!

'Uzun Kovid' için en kapsamlı araştırma!

Sıradaki Haber
Son dakika... İstanbul Boğazı'nda tanker arızası!

Son dakika... İstanbul Boğazı'nda tanker arızası!

Sıradaki Haber