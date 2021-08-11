Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kaybederek 1.424,73 puana geriledi.

11.08.2021 - 13:12 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,74 puan azalışla 1.424,73 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,17 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 2,11 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, haziranda yüzde 5,4 artış kaydeden verinin temmuzda yüzde 5,3'e gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Veri sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltılması için izlenecek takvime dair beklentilerin şekillenebileceğini, öngörülenin üzerinde gelen bir enflasyonun tapering takvimini öne çekerek "şahin" tutumu destekleyebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... İstanbul açıklarında 'süper hücre' oluştu! MGM'den açıklama

Son dakika... İstanbul açıklarında 'süper hücre' oluştu! MGM'den açıklama

Ordu’da 3 günlük yağışta 255 heyelan!

Ordu’da 3 günlük yağışta 255 heyelan!

Çin'den resmen istediler: 'İsviçreli bilim insanı' kaldırılsın

Çin'den resmen istediler: 'İsviçreli bilim insanı' kaldırılsın

Otoyolda heyelan! Onlarca araç toprak altında

Otoyolda heyelan! Onlarca araç toprak altında

Kamu işçisinin alacağı zam oranı belli oldu

Kamu işçisinin alacağı zam oranı belli oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul açıklarında 'süper hücre' oluştu! MGM'den açıklama

Son dakika... İstanbul açıklarında 'süper hücre' oluştu! MGM'den açıklama

Sıradaki Haber
En az 4 bin 716 lira ödeniyor! 30 gün süresi var

En az 4 bin 716 lira ödeniyor! 30 gün süresi var

Sıradaki Haber
Salgında yeni endişe B.1.621

Salgında yeni endişe B.1.621

Sıradaki Haber
Ordu’da 3 günlük yağışta 255 heyelan!

Ordu’da 3 günlük yağışta 255 heyelan!

Sıradaki Haber