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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kaybederek 1.458,53 puana indi.

25.08.2021 - 13:36 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,36 puan geriledi.

Dün 1.465,89 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 0,61 puan ve yüzde 0,04 azalarak 1.465,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.457,27 ve en yüksek 1.471,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,27 ve hizmetler endeksi yüzde 0,65 gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükseldi, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

 

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