Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,06 puan azalışla 1.469,06 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile iletişim oldu.

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,12, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,25, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,52 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında i ABD'de istihdam raporu ile hizmet sektörü ve imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.