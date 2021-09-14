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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 1.436,67 puana geriledi.

14.09.2021 - 13:12 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,61 puan azalışla 1.436,67 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,54 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin bulunduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılması konusunda izleyeceği takvim açısından dikkatle takip edilen enflasyon verisi öncesinde, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1455 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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