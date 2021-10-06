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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kaybederek 1.375,00 puana geriledi.

06.10.2021 - 13:07 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,65 puan azalışla 1.375,00 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 2,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,07 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise 3,15 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, küresel piyasalarda petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri, ABD'deki temerrüt olasılığı ve Çin'de borç krizi gibi süregelen faktörlerin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle satışların derinleştiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin destek, 1.390 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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