Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,85 puan değer kaybederek 1.495,20 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,00 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,65 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun, yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanmıştı.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, Banka'nın salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını varlık alımlarının azaltılması yoluyla atmasının beklendiğini söyledi.

Yatırımcıların, faiz artırımının zamanlamasına ilişkin herhangi bir ipucu verilip verilmeyeceğine odaklandığına işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında kullanılacak tonun piyasaların bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını vurguladı.

Veri gündeminde, öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.490 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.