Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,70 puan değer kaybederek 1.608,94 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, dün New York borsasında rekor seviyelerde etkisini artıran kar satışları ve Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 13,5 ile son 26 yılın, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ise yüzde 1,5 ile 13 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının etkisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.