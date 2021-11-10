Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 1.608,94 puana geriledi.

10.11.2021 - 13:17 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,70 puan değer kaybederek 1.608,94 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, dün New York borsasında rekor seviyelerde etkisini artıran kar satışları ve Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 13,5 ile son 26 yılın, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ise yüzde 1,5 ile 13 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının etkisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

Ahmet Bulut: Gedson devre arası ayrılacak, Türkiye'de mutluydu

Ahmet Bulut: Gedson devre arası ayrılacak, Türkiye'de mutluydu

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı! 5,5 ay sonra hayatını kaybetti

Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı! 5,5 ay sonra hayatını kaybetti

Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

5 uçuş ömür biçtiler, 15'inci uçuşunu yaptı!

5 uçuş ömür biçtiler, 15'inci uçuşunu yaptı!

EBRD’den Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçiş finansmanına destek

EBRD’den Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçiş finansmanına destek

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu? 10 Kasım 2021 Kandilli - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? 10 Kasım 2021 Kandilli - AFAD son depremler listesi

Sıradaki Haber
Tüm çalışanlar için geçerli, iş arama izni ile ilgili flaş detay

Tüm çalışanlar için geçerli, iş arama izni ile ilgili flaş detay

Sıradaki Haber
Türkiye'nin yatırım haritası

Türkiye'nin yatırım haritası

Sıradaki Haber
Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı! 5,5 ay sonra hayatını kaybetti

Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı! 5,5 ay sonra hayatını kaybetti

Sıradaki Haber