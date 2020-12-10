Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,05 puan artışla 1.361,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile tekstil deri oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, işsizlik oranının eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,7 olarak gerçekleşmesinin ardından 1.362,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin, rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında, ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.390 puanın öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Bu arada, ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nde (TLTRO) yapacağı ayarlamalarla "güvercin" tutumunu devam ettireceği tahmin ediliyor.