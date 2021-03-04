Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında yatay seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,03 puan azalışla 1.530,52 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,35 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,41 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün akşam tekrar 1,50 sınırına yükselmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riskinin, küresel ölçekte risk iştahını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.