Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,45 puan artışla 1.448,98 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,82 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda saat 17.00'de yapacağı konuşma öncesinde küresel pay piyasalarında temkinli duruşun korunduğunu söyledi.

Günün geri kalanında ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.