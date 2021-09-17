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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 1.418,53 puana yükseldi.

17.09.2021 - 13:13 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında yatay seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,49 puan artışla 1.418,53 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomik toparlanmaya etkilerine ilişkin endişeler ve para politikalarının seyrine yönelik belirsizliklerle pay piyasalarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.430 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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