Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,09 puan artışla 1.177,79 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile finansal kiralama,faktoring, tek gerileyen ise yüzde 1,33 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlere paralel olarak günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izledi ve 1.175,00 -1,180,00 bandında dengelendi.Analistler, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.