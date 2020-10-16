Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,28 puan artışla 1.189,71 seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,92 ile orman kağıt basım oldu.

Analistler, Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin küresel çapta risk iştahını azalttığını belirterek, yurt içi piyasaların ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni rezerv miktarına odaklandığını söyledi.

Öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksinin yanı sıra ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, AB Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamalar ve jeopolitik gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.200 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.