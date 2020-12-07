Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,93 puan artışla 1.331,80 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,35 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları, yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.