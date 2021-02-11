Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,53 puan artışla 1.557,64 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, küresel pay piyasalarının dünkü kar satışlarının ardından yön arayışında olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.