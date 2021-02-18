Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,87 puan artışla 1.559,46 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,55 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının ABD'de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu bildiren analistler, politika faizinde değişiklik beklenmediğini ancak karar metnindeki olası değişikliklerin piyasalardaki gidişat açısından önem arz ettiğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.