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22.02.2021 - 13:43 | | AA

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 1.565,97 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,63 puan artışla 1.565,97 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,43 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi’nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından Borsa İstanbul'un Avrupa pay piyasalarından pozitif ayrıştığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Avrupa borsalarında şu dakikalarda yüzde 1'e varan kayıplar görülüyor.

Fitch Ratings'in cuma akşamı yayımlanan değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notu "BB-" olarak teyit edilirken, kredi notu görünümü "negatif"ten "durağan"a çevrildi. Açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de de yüzde 4,7 büyümesinin beklendiği, enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11'e ve 2022'de yüzde 9,2'ye düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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