Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,24 puan artışla 1.498,26 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 0,68 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile tekstil deri oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.