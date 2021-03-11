Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,90 puan artışla 1.574,84 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,83 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,00 ile turizm oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ocak 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar oldu. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Analistler, ABD'de, beklentilerin altında kalan çekirdek enflasyon nedeniyle gerileyen tahvil faizleri ve ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyesinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.