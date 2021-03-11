Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ABONE OL

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 1.574,84 puana yükseldi.

11.03.2021 - 13:32 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,90 puan artışla 1.574,84 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,83 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,00 ile turizm oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ocak 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar oldu. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Analistler, ABD'de, beklentilerin altında kalan çekirdek enflasyon nedeniyle gerileyen tahvil faizleri ve ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyesinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

GÜNCEL HABERLER

Beyoğlu'nda kapkaççı şoku! Genç kadın şaşkına döndü

Beyoğlu'nda kapkaççı şoku! Genç kadın şaşkına döndü

AB ve İngiltere'nin aşı kavgası tam gaz

AB ve İngiltere'nin aşı kavgası tam gaz

Almanya'da koronavirüs salgınının üçüncü dalgası başladı

Almanya'da koronavirüs salgınının üçüncü dalgası başladı

Kağıthane'de taciz iddiası! Sokak ortasında dayak

Kağıthane'de taciz iddiası! Sokak ortasında dayak

KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor

KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyoğlu'nda kapkaççı şoku! Genç kadın şaşkına döndü

Beyoğlu'nda kapkaççı şoku! Genç kadın şaşkına döndü

Sıradaki Haber
Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır da ikinci el de...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır da ikinci el de...

Sıradaki Haber
İşte Almanların en az güvendiği aşı

İşte Almanların en az güvendiği aşı

Sıradaki Haber
Mutant virüs ne demek, ne kadar tehlikeli? Mutasyonlu virüsün belirtileri nelerdir?

Mutant virüs ne demek, ne kadar tehlikeli? Mutasyonlu virüsün belirtileri nelerdir?

Sıradaki Haber