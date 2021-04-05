Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,19 puan artışla 1.435,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,18 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün Avrupa piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olduğunu belirtti. ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısından gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Mart ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31,2 oldu.